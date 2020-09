esclusiva Silenzi: "Voglio un Toro protagonista. Belotti imprescindibile, maglia sempre sudata"

"Spero in un bel campionato, da Toro. Mi auguro che possa essere protagonista". Parla così a TMW Andrea Silenzi, storico bomber dei granata. Con lui il discorso scivola inevitabilmente subito su Belotti, il simbolo della squadra di Giampaolo: "E' importante che sia ancora al Toro, significa che c'è un freccia in più all'arco per giocare un campionato che ripeto dovrà essere all'altezza delle aspettative. Belotti è un giocatore da Toro, una punta che esce sempre con la maglia sudata. E' uno di quei giocatori che devi sempre mettere in campo".

Oggi chi le piace tra gli attaccanti?

"Rispetto ai miei tempi si gioca in modo diverso. Per noi era più dura, con le marcature di prima. Oggi vedo attaccanti che segnano 26-27 reti in un campionato. Numeri che gli attaccanti dei miei tempi mettevano insieme in due-tre anni... In ogni caso mi piace tra gli altri Immobile. Il mio idolo comunque era Pierino Prati che purtroppo non c'è più".

Sabato si parte con Fiorentina-Torino...

"Entrambe devono partir bene ma io faccio ovviamente il tifo per il Toro. Tra i viola Chiesa è certamente molto forte, uno dei migliori prodotti degli ultimi anni e che ha tanti anni davanti a sè per affermarsi".

Come vede la sfida Commisso-Cairo?

"Commisso ha grande entusiasmo, è un imprenditore di successo e vorrà fare ottime cose anche nel calcio. Cairo ha trovato, credo, il suo equilibrio, ha collocato il Toro in un range medio anche se i tifosi si aspettano di più. Spero che ci possa essere questo passo avanti".