Simeone: "Atletico, Juve e Barça hanno una scuola definita: il Real no"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Nacion, Diego Simeone ha spiegato che un tecnico deve essere legato alla storia del club che allena: "Quando gli allenatori arrivano in un club, devono capire la loro storia. Se non lo capiamo, siamo destinati ad avere un momento peggiore che migliore. Se non sento quell'essenza, non ci vado. Dal momento in cui accetto di andare, la cosa più sana e nobile dell'allenatore è chiedere: "Qual è la storia di questo club?". E puoi dare forma al tuo stile di gioco per la storia di quel club, pur rimanendo te stesso. L'Ajax ha una scuola definita. Il Barcellona ce l'ha, anche la Juventus. E anche l'Atlético Madrid. Il Real Madrid non ha una scuola di pensiero. Perché alterna in base al talento i suoi diversi modi di presentarsi", ha spiegato dall'analisi del gioco in un'intervista con la rivista de La Nación.