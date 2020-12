Sissoko: "Spero che Commisso possa riportare la Fiorentina in Europa, è lì che deve stare"

L’ex centrocampista di Fiorentina e Juventus Mohamed Sissoko ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Firenzeviola.it: “Borja Valero? La verità è che per la Fiorentina si tratta di un acquisto importante. Borja sa gestire la squadra, sa giocare a calcio e avere uno come lui è fondamentale. All'Inter non ha avuto grande spazio, ma parliamo di un grande giocatore. Ribery? Franck è un grande campione, ho molto rispetto per tutto quello che ha fatto nella sua carriera e pure per quello che ancora sta facendo, a Firenze. Quando sta bene, la squadra lo segue, un po' come succede con Ibrahimovic al Milan. E quindi è importantissimo".

Su Commisso: "La verità è che parlare di un uomo che non conosco è difficile, ma da quello che ho sentito ha voglia di fare le cose bene. Spero che possa riportare la Fiorentina a interpretare i ruoli che più le competono: è in Champions o in Europa League che deve stare. La Juve svolta per i viola? Se continua a scendere in campo con la stessa cattiveria di Torino, si può dire sicuramente che la Fiorentina sta bene e che gioca di conseguenza. I viola meritano di pensare in grande perché hanno i giocatori per competere ad alti livelli. Il risultato di martedì è importante e da dopo le feste si dovrà fare in modo di tornare a lottare per le prime sei posizioni della classifica".