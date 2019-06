Milan Skriniar si prepara alla nuova stagione, senza però dimenticare la rivalità con la Juventus. Il difensore dell'Inter, in vacanza con alcuni amici, s'è divertito a intonare un coro che i tifosi nerazzurri - negli ultimi tempi - hanno rivolto a quelli della Vecchia Signora. L'argomento del coro è legato alle difficoltà che la squadra bianconera riscontra in Champions League.

You will never win ucl.

Skriniar my captain. #forzainter #juvemerda pic.twitter.com/eZD8exmiRU

— Mehrdad (@mehrdad_K4) 21 giugno 2019