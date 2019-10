© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sosta importante in casa Juventus per recuperare alcuni elementi in vista del nuovo tour de force di ottobre, con sette gare in 23 giorni. Come riporta Tuttosport Maurizio Sarri una volta archiviata la sosta per le Nazionali potrà nuovamente tornare a contare su Douglas Costa, Mattia De Sciglio e Danilo.