Spadafora sulle indennità agli arbitri: "Questione risolta, erano fuori in migliaia"

Intervenuto in diretta sul proprio account Facebook, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato così della questione relativa alle indennità per gli arbitri, risolta nelle ultime ore: "La questione è stata risolta: c'è una dichiarazione resa sulle attività svolte, viene chiesta conferma alle Federazioni, in mancanza di quelle caratteristiche contrattuali che gli arbitri non hanno e che non potevano essere presentate per le indennità. C'erano migliaia di arbitri fuori".