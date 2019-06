Spagna, Fabian Ruiz: "Devo continuare a dare il massimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz ha esordito da titolare con la divisa della Spagna e si è reso protagonista dell'azione del 3-0, confezionando l'assist: "Giocare da titolare al Bernabeu vicino a giocatori del genere e davanti ad una tifoseria come la nostra è stata una cosa grandiosa. Una cosa molto importante per me, sono molto contento. Devo continuare a dare il massimo e a fare del mio meglio, lavorare duro per migliorare ancora". A riportarlo Tuttonapoli.net.