SPAL, 7-0 in amichevole con la Primavera: Paloschi e Petagna in spolvero

Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

La SPAL fa suo il test match amichevole in famiglia con un tondo 7 a 0 ai danni della formazione Primavera allenata da mister Luca Fiasconi, per l’occasione impreziosita dalla presenza di Floccari e Thiam. Una doppietta di Paloschi e le reti di Valoti e Petagna chiudono il primo tempo sul 4 a 0, mentre la seconda frazione vede Sala e ancora una volta Paloschi e Petagna mettere la firma finale sul 7 a 0 finale. Alla partitella, oltre ai soliti acciaccati Di Francesco, Fares e D’Alessandro e ai nazionali, non hanno preso parte Felipe, alle prese con un piccolo problema di natura influenzale, così come Vicari e Strefezza che hanno seguito un programma di lavoro differenziato.

SPAL-SPAL PRIMAVERA 7-0 (4-0)

SPAL PRIMO TEMPO (4-4-2): Letica, Sala, Tomovic, Salamon, Igor, Valdifiori, Missiroli, Valoti, Murgia, Petagna, Paloschi.

SPAL SECONDO TEMPO (4-4-2): Letica, Sala, Tomovic, Cannistrà, Igor, Valdifiori, Missiroli, Valoti, Murgia, Petagna, Paloschi.

Marcatori: Paloschi (3), Valoti, Petagna (2), Sala.