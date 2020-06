SPAL, cambio nello staff tecnico di Di Biagio: Venturati lascia, al suo posto Riccardo Ori

La SPAL comunica che, per motivi personali, il preparatore atletico della Prima Squadra Giambattista Venturati ha risolto il contratto con la società biancazzurra. SPAL - si legge nella nota ufficiale del lcub - ringrazia Venturati per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata nel periodo trascorso a Ferrara. Contestualmente, SPAL comunica di aver affidato l’incarico di preparatore atletico della Prima Squadra a Riccardo Ori, già all’interno dello staff tecnico biancazzurro per la riatletizzazione degli infortunati.