SPAL, la Lega svela la seconda divisa: maglia oro, pantaloncini neri

La prima con casacca biancazzurra e pantaloncini bianchi, così come i calzettoni, la seconda interamente oro, a eccezione dei pantaloncini neri, mentre la terza completamente color antracite, con un font a sorpresa ricamato sopra, scelto dal presidente Mattioli come ogni anno. I portieri invece giocheranno in casa vestiti di rosso e in trasferta di verde fluo. Saranno queste le divise che accompagneranno la SPAL nella prossima stagione di Serie A, svelate dalla Lega Calcio nelle ultime ore. Lo sponsor tecnico sarà sempre Macron, ma spariranno le partnership con Tassi Group ed ErreEffe. Nei prossimi giorni, prevista la consueta cerimonia di presentazione alla tifoseria, come sottolinea ViaEmiliaNews.com.