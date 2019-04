SPAL, lavoro a parte per Fares dopo una contusione alla caviglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda giornata settimanale di lavoro per i biancazzurri in vista del match di domenica prossima contro il Genoa. Dopo la doppia seduta di ieri, il gruppo di mister Semplici è tornato in campo oggi pomeriggio al centro “G.B. Fabbri” svolgendo esercitazioni tecnico-tattiche e la consueta partitella nella fase conclusiva. Lorenzo Dickmann, Lorenco Simic e Marko Jankovic hanno svolto un programma differenziato. Lavoro a parte anche per Mohamed Fares a causa di una contusione alla caviglia sinistra rimediata nel corso della seduta di ieri pomeriggio.