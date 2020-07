SPAL-Milan, piove sul bagnato per i rossoneri: si fa male Castillejo. Lo spagnolo esce al 17'

Problemi che continuano per il Milan. Appena tre minuti dopo la rete subita, i rossoneri perdono per infortunio Samu Castillejo. L'esterno spagnolo fa cenno alla panchina di non essere in grado di continuare la partita. Al suo posto Saelemaekers.