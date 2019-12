© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La SPAL ha proseguito quest'oggi la preparazione al match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Olimpico. Questa mattina - riporta il sito ufficiale del club - il gruppo di mister Semplici ha svolto una seduta di allenamento al centro “G.B. Fabbri” con esercitazioni di possesso palla e tecnico-tattiche ed una partitella a campo ridotto nella fase conclusiva. Federico Di Francesco e Gabriel Strefezza hanno lavorato parzialmente in gruppo, mentre Arkadiusz Reca e Jacopo Sala hanno svolto un programma differenziato. Nel pomeriggio la squadra è partita per il ritiro di Roma dove si allenerà nelle giornate di domani e sabato.