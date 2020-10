Spezia-Fiorentina, i viola non segnavano 2 gol nei primi 5 minuti da 62 anni

I due gol segnati dalla Fiorentina nei primi quattro minuti non sono valsi una vittoria per i viola ma hanno aggiornato un dato che resisteva da 62 anni. Infatti era dal 1958 che la Fiorentina non segnava due gol entro i primi 5 minuti di gioco. In quell'occasione fu contro il Padova, in questa ovviamente contro lo Spezia. A riportarlo è OptaPaolo su Twitter.