Spezia, Terzi festeggia le 200 presenze: capitano premiato prima della gara con la Lazio

vedi letture

Allo Spezia dalla stagione 2015/16, di cui è attualmente capitano e lo è stato fin dal suo match d'esordio, Claudio Terzi ancora oggi è un perno per la formazione di Vincenzo Italiano. Nel pre-partita di Spezia-Lazio sono arrivate le parole di stima del direttore sportivo Meluso, poi in campo è andata in scena la premiazione per il centrale classe '84 che festeggia oggi le 200 presenze in maglia bianconera.

Clicca QUI per seguire il LIVE della partita su TMW!