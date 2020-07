Sport, il calcio balilla sbarca nell'Universo Us Acli

Firmati importanti protocolli d'intesa con Fpicb e Fiscb

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il calcio balilla sbarca nell'universo Us Acli. L'Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal Coni ha stipulato due protocolli d'intesa, con la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (Fpicb) e con la Federazione Italiana Sport Calcio Balilla (Fiscb). L'Us Acli si propone di realizzare, in stretta collaborazione con la Fpicb, un progetto per un'azione di sensibilizzazione riguardante l'inclusione, per la pratica delle attività sportiva nelle discipline promosse dalla stessa Federazione. L'intesa si propone di promuovere l'educazione sportiva per la pratica dell'attività del Calcio Balilla per soggetti affetti da disabilità e le attività ad essa connesse da integrare anche in partecipazioni a tornei misti. "La promozione sportiva è per l'Us Acli - ha dichiarato il presidente dell'Us Acli, Damiano Lembo - la mission più importante, al pari di quella che mira all'inclusione sociale attraverso lo sport. Gli accordi che abbiamo stipulato con Fpicb e Fiscb vanno in questa direzione. Il calcio balilla, più comunemente conosciuto da tutti come 'biliardino', è una delle pratiche sportive e nazional-popolari che connotano da sempre la cultura italiana. Unire il nostro marchio a queste due Discipline, per noi è motivo di vanto e orgoglio allo stesso tempo". Francesco Bonanno, presidente Federazione paralimpica italiana calcio balilla, ha aggiunto: "Grazie a questo accordo svilupperemo insieme numerosi progetti per la diffusione del Calcio Balilla paralimpico e non. solo. In particolare quello dei training center, veri e propri centri di formazione ed allenamento, che, organizzati sul territorio consentiranno la partecipazione di atleti ed appassionati in modo totalmente inclusivo". Allo stesso modo, l'Us Acli si è legata anche alla Federazione Italiana Sport Calcio Balilla, attraverso un accordo della durata di quattro anni firmato dallo stesso Damiano Lembo e l'omologo della Fiscb Patrick Giovannini: "La convenzione con l'Us Acli - le parole di Giovannini - rappresenta un importante tassello per la crescita del Calcio Balilla sportivo in Italia.Per la FISCB è anche il riconoscimento della validità di un progetto che, mentre muove i primi passi, sembra già consolidarsi". (ANSA).