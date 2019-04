Stadio Roma, Raggi indagata: il gip respinge richiesta archiviazione

Lo stadio di Tor di Valle non trova pace. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sarebbe indagata per il progetto stadio, dopo la denuncia di un ex grillino, perché non avrebbe fatto passare in consiglio comunale una variante. Il gip avrebbe infatti respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.