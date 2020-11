Stadio Roma, Vitek deve acquistare i terreni entro il 18/12 altrimenti l'ippodromo andrà all'asta

Il Tempo fa il punto sulla situazione relativa ai terreni dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma: Eurnova e l'imprenditore ceco Radovan Vitek hanno tempo fino al 18 dicembre per concludere l'accordo per il passaggio di proprietà dei terreni su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Il 18 dicembre l'Ippodromo di Tor di Valle potrebbe infatti essere venduto all'asta per ripianare alcune debiti pregressi che Eurnova, quando ha rilevato il terreno, ha acquisito. Finché il debito non sarà estinto - si parla di un milione e seicentomila euro - il terreno non sarà nella libera disponibilità di Eurnova.

Il preliminare firmato tra Vitek ed Eurnova potrebbe dare a quest'utima i fondi per ripianare i debiti e rimuovere così l'ipoteca l'Ippodromo, per poi definire la vendita dei terreni.