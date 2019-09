© foto di Valeria Abis/PhotoViews

Altro omaggio social, stavolta da parte di Dejan Stankovic, indirizzato a Samuel Eto'o, come il serbo ex campione del Triplete che oggi all'età di 38 anni ha annunciato l'addio al calcio giocato: "Congratulazioni per la tua carriera e in bocca al lupo per le tue nuove sfide! Samuel, un abbraccio dal 'tuo capitano degli zingari'!!!", il saluto del Drago su Instagram.