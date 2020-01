Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Firenzeviola.it, Stefano Antonelli ha parlato anche del mercato dei Viola, ecco alcune sue battute.

Come valuta invece l'operazione Pedro e la sua cessione in Brasile al Flamengo?

"Ritengo sia stata un'operazione dove il ragazzo ha pagato da subito il fatto di doversi ambientare in un campionato nuovo, qualche problema fisico e la Fiorentina che non stava andando bene. Nonostante tutto l'operazione è stata straordinaria perché in 5 mesi i viola hanno fatto una plusvalenza a testimonianza che fosse un ottimo acquisto con appeal e feeling di mercato importanti tant'è che l'ha preso il Flamengo, la società più importante in Brasile".