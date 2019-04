Stella del Benfica, scartato dal Porto perché gracile: la storia di Joao Felix

Scartato dal Porto per il suo fisico gracile, stella e possibile colpo di mercato per il Porto. È questa la storia di Joao Felix, obiettivo della Juve. La racconta Tuttosport: a 15 anni era pronto a lasciare il calcio. Cresciuto a 130 chilometri da Porto, non riusciva a convincere il club perché troppo esile. Poi si fece vivo il Benfica: da lì il passo in avanti, con Helder Cristovao che cambiò il modulo della squadra B per lui e lo lanciò tra i grandi.