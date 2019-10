© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guglielmo Stendardo, ex difensore tra le altre di Lazio e Juventus, ha parlato a Sky Sport commentando le ultime news sulla panchina della Sampdoria affidata a Claudio Ranieri (ormai manca solo la firma): "Ha grande esperienza, e ha fatto benissimo in un campionato difficile come quello inglese. Credo sia la persona giusta per questa difficile situazione che si sta vivendo a Genoa".

Le colpe di Di Francesco (sono stati compagni a Perugia)? "L'organico che gli è stato messo a disposizione non aveva le caratteristiche ideali per il suo gioco. Mi dispiace perché è il meno responsabile di questa situazione, così come era il meno responsabile l'anno scorso con la Roma. Poi gli errori li commettiamo tutti, ma alla base c'è sempre la competenza. E Di Francesco resta uno dei più competenti".