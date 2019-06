© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni, che ha allenato i giovanissimi e gli allievi della Roma dal 2005 al 2011, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Totti rappresenta più di un calciatore per i romani e romanisti. Rappresenta la romanità, è la continuazione di Bruno Conti. Figure che vanno oltre, ci fanno sentire romani anche a distanza a migliaia di chilometri. Il 17 giugno del 2001 (giorno dello scudetto della Roma ndr) ero in Curva Sud, ero abbonato allo stadio e stavo iniziando in quel periodo la mia carriera da allenatore. Ricordo in maniera indelebile tutto di quel Roma-Parma", ha concluso l'allenatore dell'Esteghal.