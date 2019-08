Su Malcom lo Zenit sfotte la Roma. La risposta giallorossa è surreale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Botta e risposta a dir poco curioso, quello tra Zenit e Roma, dopo l'ufficialità del trasferimento di Malcom al club russo.

Nel video di presentazione di Malcom come nuovo giocatore biancazzurro, tra le foto del brasiliano con le maglie vestite in passato ne appare una - alquanto a sorpresa - con quella della Roma. Una frecciata diretta allo smacco subito dai giallorossi la scorsa estate, quando il classe '97 aveva clamorosamente preferito il Barcellona ai giallorossi proprio all'ultimo minuto.

La risposta della Roma, attraverso il suo profilo in inglese su Twitter, non si è lasciata dunque attendere: "Ultraorgogliosi di averti avuto con noi, Malcom. Adesso porta tutta la tua grandezza nel campionato russo, buona fortuna allo Zenit". Prima di un nuovo siparietto altrettanto surreale. "Avete degli highlights di Malcom in giallorosso che possiamo usare?", la domanda del club russo. "No, ma abbiamo un video non terminato in cui il nostro admin era chiaramente sotto effetto di droghe", la simpatica e bizzarra replica dei capitolini.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx — AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019

Got any of his highlights we can use?😉 — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 2, 2019