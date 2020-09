Tabarez sul futuro di Godin: "Siamo in contatto. È l'osso della Celeste"

Tre delle colonne portanti della Nazionale uruguaiana (Diego Godin, Luis Suarez ed Edinson Cavani) sono in attesa di capire quale sarà il proprio futuro in questo mercato. Sul tema, dalle pagine di Ovacion si è espresso il ct della Celeste Oscar Washington Tabarez: "Siamo sempre in contatto, ma non vi fornirò dettagli - ha detto il Maestro a Ovacion -. Cavani si trova in un panorama più difficile per raggiungere la 'normalità' come calciatore che si prepara ad essere ai massimi livelli. Sono comunque giocatori molto responsabili, sono veri atleti, ma noi vogliamo che giochino per la nazionale. Quindi la situazione di Cavani è motivo di preoccupazione. Per quanto riguarda Suarez e Godin stanno vivendo situazioni simili. Hanno giocato nel loro campionato con sufficiente continuità, anche se per vari motivi non hanno disputato tutte le partite. Luis ha superato alcuni infortuni, mostrando ancora una volta che è capace di recuperi rapidi. Entrambi hanno giocato, hanno riposato facendo le vacanze, e ora stanno lavorando con i club con i quali sono sotto contratto. A proposito di Suárez, non lo chiamano per giocare le amichevoli, ma questo non mi preoccupa: è un giocatore che ha mostrato tutta la sua vocazione per la squadra nazionale e la sua devozione. Godin? Inutile parlarne, è in nazionale da prima di noi: è come se fosse l'osso della Celeste".