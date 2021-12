ufficiale Diego Alonso è il nuovo CT dell'Uruguay. Succede a Tabarez

L'Uruguay ha finalmente concluso la ricerca per individuare il sostituto di Oscar Tabarez. Diego Alonso, ex attaccante tra le altre anche di Valencia e Atletico Madrid, è il nuovo CT della Celeste. Classe 1975, in carriera ha allenato Penarol, Olimpia, Pachuca, Monterrey e Inter Miami.