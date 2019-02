Tacchinardi: "Juve scombussolata dalla sconfitta con l'Atletico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a TuttoNapoli.net in vista della sfida tra gli azzurri e la Juventus:

Come giudica la stagione del Napoli? "Sta facendo bene, mi piace come Ancelotti fa giocare la squadra. La sua era una sfida non facile ma la sta vincendo. Non sono sorpreso: Carlo è un grande".

Col Parma ha anche risolto il 'problema' gol. "Ma il Napoli creava sempre tante occasioni, è mancata un po' di fortuna. Il Napoli mi diverte, per come interpreta ogni partita. Attacca con tanti giocatori ed è sempre molto propositivo".

E la Juve? "Non è in un buon momento, e si vede. Sta pagando scarsa condizione fisica. Manca brillantezza".

A proposto: riuscirà a superare il turno contro l'Atletico? "La sconfitta di Madrid l'ha scombussolata, ma non bisogna mai dare la Juve per morta. Allegri è un allenatore orgoglioso che ha ancora tanta fame, così come la squadra. Per me può farcela".