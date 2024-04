Tacchinardi sulla Juve: "Come tutti i tifosi spero sempre in qualcosa di meglio..."

L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Radio Bianconera' per analizzare il momento della Juventus dopo il pareggio senza reti maturato nel derby della Mole: "In questi ultimi tempi i bianconeri onestamente non mi stanno entusiasmando. Nelle ultime due gare ho rivisto finalmente una Juve dinamica, aggressiva che però è durata una sola frazione di gioco. Ormai da tantissimo tempo abbiamo la speranza di vedere una squadra diversa, invece riesce a giocare poco in modo intenso, non è vincente per 90 minuti e sinceramente sono deluso".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Mi aspettavo una crescita, invece dall'Empoli in poi è andata in difficoltà. Locatelli ha ammesso che la mazzata contro l'Inter è stata forte, ma nella gara precedente proprio contro i toscani poteva giocarsi il campionato, invece ha steccato in casa. Contro i nerazzurri ci può stare di perdere, ma in generale mancano atteggiamento, predisposizione a voler fare qualcosa di più per questa maglia. Chi la indossa deve provare a vincere. La Juve non mi esalta, il prodotto ormai è questo, continuiamo a sostenerla, come tutti i tifosi spero sempre in qualcosa di meglio, ma non arriva mai, a prescindere dalle occasioni sbagliate da Vlahovic clamorosamente contro il Torino. Si può anche perdere, ma è proprio l'impronta che non viene data alla squadra”.

In basso il podcast con l'intervento integrale.