© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista juventino ed oggi opinionista di SportMediaset, bacchetta la Juventus dopo la sconfitta a Napoli: "Vedo una Juventus abbastanza disattenta, come quando devono stringere, uno tra Bentancur o Bonucci, su Insigne, e lo stesso Cuadrado poco dopo è pigro. Questo è quello che dice Sarri. E ora, ormai siamo a febbraio, ci sono problematiche con il gioco: arrivati a questo punto si dovrebbe vedere la sua mano, invece non c'è traccia".