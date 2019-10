Taglialatela: "Meret come Zoff. A Napoli uno così mancava da Castellini"

© foto di Federico De Luca

Alex Meret come Dino Zoff. Questo il giudizio espresso dall'ex portiere Giuseppe Tagliatela a proposito dell'attuale numero uno del Napoli, a partire dalla possibilità di "prestargli" il soprannome Batman: "Non può che rendermi felice vedermi accostato ad un talento naturale così. Mi auguro che rimangano tutti pazzi di lui anche al prossimo errore. A me ricorda Zoff e un portiere del genere, a Napoli, non lo vedevamo dai tempi di Castellini", le parole di Taglialatela a Il Corriere dello Sport.