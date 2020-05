Thuram: "Ho una foto di Munitis. Mi ha fatto soffrire più di tutti e mi ha insegnato l'umiltà"

Ha affrontato attaccanti del calibro di Ronaldo, Batistuta, Shevchenko e molti altri, ma Lilian Thuram non ha dubbi quando gli si chiede chi è stato il peggior avversario da marcare: "Non ho molta memoria sui nomi, dimentico le persone e persino gli stadi dove ho giocato. Munitis, però, me lo ricordo bene. È il giocatore che mi ha fatto più soffrire. Fu in Nazionale, ad Euro 2000, fu incredibile. Mi chiedevo come fosse possibile e addirittura Karembeu, per rincuorarmi, mi disse che mi aveva saltato solo una volta. Ricordo quando l'allenatore lo tolse, fu un sospiro di sollievo. Non ho molte foto da giocatore ma ho conservato la sua, dopo molto tempo. Perché? È importante coltivare l'umiltà e lui me l'ha insegnata", ha dichiarato l'ex Juventus in un'intervista in Francia.