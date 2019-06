TMW - Assemblea ECA a Malta, assente Ceferin. Per la Uefa c'è Marchetti

Fonte: Dall'inviato a Malta, Gaetano Mocciaro

Arrivano aggiornamenti da Malta, dove è in corso il summit dell'ECA per discutere della Champions League a partire dal 2024. Per la UEFA, secondo quanto raccolto da TMW, c'è il direttore delle competizioni Giorgio Marchetti. Manca invece il presidente Aleksander Ceferin, che ha inviato una lettera al presidente dell'ECA Andrea Agnelli e a quello dell’European Leagues, l’organo che riunisce le leghe, Lars-Christer Olsson.

