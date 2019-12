TMW - Atalanta, Bellini: "Crediamo di poter passere il turno di Champions"

Fonte: Dal nostro inviato Patrick Iannarelli

All’evento “Yes Zee” organizzato a Bergamo, per l’Atalanta, tra gli altri, ha presenziato il vice allenatore della Primavera Gianpaolo Bellini: “Lo sapete benissimo anche voi quale è più probabile come situazione, io credo che l’Atalanta passerà il turno in Champions: tutti lo speriamo, e lo crediamo. La sensazione che avevamo tutti, nonostante le prime giornate non positive, è che l’Atalanta era viva e poteva dire la sua anche in Europa: nell’ultima partita si potrà fare bene. Campionato? L’obiettivo è riconfermarsi, quindi credo punteremo a posizioni di vertice. Anche aver vinto il derby è una bella cosa, da bergamasco è soddisfazione, ma si deve guardare oltre”.

Prosegue poi: “Il settore giovanile è sempre stato di elite, ai vertici, anche se poi non sono quelli che contano più di tutto. Ma in questi anni stiamo dando continuità al lavoro fatto. Il lavoro del club è stato molto veloce su tutto, e ha chiaramente riguardato anche la prima squadra, che in poco tempo è arrivata ad alti livelli”.

Conclude: “Atalanta provinciale? Negli ultimi anni abbiamo una dimensione più europea, ma siamo comunque rimasti legati al territorio e alle province, cosa che in Europa è difficile da riscontrare”.