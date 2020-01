Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

Niente da fare per Timothy Castagne. L'esterno dell'Atalanta non ha infatti recuperato e non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Torino di domani sera. Il tecnico potrà comunque contare su Hateboer, rientrato dopo il turno di squalifica.