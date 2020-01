2.377 tifosi dell'Atalanta sono pronti a invadere il Mestalla di Valencia per sostenere la formazione di Gasperini negli ottavi di Champions League il prossimo 10 marzo. La vendita libera dei tagliandi, aperta soltanto online, è terminata nel giro di pochi minuti: il 10% dei biglietti – i restanti sono gestiti dalla società Ovet Viaggi – è andato esaurito sin da subito. Anche i tagliandi in prelazione, circa 2.140, non sono più disponibili.