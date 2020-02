vedi letture

tmw Atalanta, Toloi out con il Lecce. In dubbio anche Djimsiti: domani test decisivo

L'Atalanta si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Lecce ma Gian Piero Gasperini non potrà contare su Rafal Toloi, che si è fermato dopo la lesione al flessore destro. Il difensore potrebbe restare ai box anche nelle gare successive e sarà comunque rivalutato prima delle gare contro la Lazio del 7 marzo e il Valencia del 10. In dubbio anche Djimsiti per la partita contro il Lecce: il difensore sarà valutato nelle prossime ore.