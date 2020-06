tmw Brescia, Balotelli regolarmente al lavoro: allenamento differenziato al centro sportivo

Al lavoro, anche se in maniera individuale. Mario Balotelli in queste ore sta infatti regolarmente sostenendo l'allenamento programmato a Torbole, centro sportivo del Brescia: per l'attaccante una seduta differenziata, in attesa di capire se potrà far parte della gara di sabato contro il Genoa (ore 17.15 al Rigamonti). Di seguito le immagini dell'allenamento guidato da mister Diego Lopez: