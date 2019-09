TMW - Clamoroso Palermo, Tuttolomondo e Lucchesi prendono lo stipendio

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Ci ha messo la faccia, è stato l’immagine del Palermo dei Tuttomondo che non si è iscritto al campionato. E nei giorni scorsi insieme agli altri dipendenti ha percepito lo stipendio di agosto dall’U.S. Città di Palermo. Stiamo parlando di Fabrizio Lucchesi, direttore generale della pagina più brutta della storia del Palermo che non c’è più, arrivato in Sicilia con i Tuttolomondo. Stipendio che corrisponde a circa 32000 euro - il suo come quello del gruppo dei Tuttolomondo, alcuni avvocati e consulenti del gruppo Arkus Network che hanno prestato servizio per il Palermo - pagato con i soldi del mercato condotto da Rino Foschi, che invece non ha percepito alcun compenso. Una situazione paradossale, che ha dell’incredibile. Lucchesi e il gruppo dei Tuttolomondo pagati con il lavoro di Foschi che è stato immagine e volto pulito del Palermo Calcio. Basterebbe questo per far balzare dalla sedia chiunque. E a ragione il dirigente romagnolo supportato dall’Avvocato Mattia Grassani ha intrapreso le azioni legali del caso segnalando l’accaduto al Tribunale Fallimentare e ai Commissari Giudiziali. Il Palermo che fu non è ancora tecnicamente fallito, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Segnatamente bisognerà aspettare il 2 ottobre quando, dopo l’azione legale intrapresa da Foschi, si terrà una Camera di Consiglio per il fallimento dell’U.S Città di Palermo. Intanto il gruppo dei Tuttolomondo, Lucchesi e alcuni consulenti, in barba ad ogni etica morale, hanno portato a casa lo stipendio.