TMW - Coppa Italia, presenti addetti ai lavori: avvistati Miha, Bigon e Pioli

Fonte: Da Roma, Raimondo De Magistris

La finale di Coppa Italia catalizza l'attenzione dei tifosi di Atalanta e Lazio, ma non solo. Anche tanti addetti ai lavori sono presenti all'Olimpico di Roma per assistere all'ultimo atto della competizione. Come evidenziano le immagini in basso all'articolo, c'è il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic che per anni è stato un simbolo della formazione capitolina. C'è anche il ds felsineo, Riccardo Bigon. Presente anche Stefano Pioli, ex mister laziale che ha allenato la Fiorentina fino a un mese fa.