TMW - Ct Qatar: "Messi è il migliore al mondo, proveremo a ridurre i danni"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Il ct del Qatar Felix Sanchez-Bas, intervistato nella zona mista dell'Arena Corinthians dall'inviato in Brasile di TMW, ha parlato così del possibile approdo nel calcio europeo dei suoi giocatori e, soprattutto, del pericolo Messi nella gara di questa sera contro l'Argentina in Copa América: "Ogni possibile miglioramento a livello individuale dei nostri giocatori è il benvenuto. Per adesso militano tutti in club qatarioti, ma credo sicuramente che se si dovessero trasferire in Europa potrebbero crescere ulteriormente".

Il principale pericolo stasera si chiamerà Lionel Messi, come proverete a fermarlo?

"Ho avuto la fortuna di lavorare nell'Academia del Barcellona proprio quando c'era Messi. Non l'ho mai allenato, ma me lo sono goduto pienamente. Leo è il miglior calciatore del mondo, ma noi proveremo a fermarlo e soprattutto a ridurre i danni che lui è capace di arrecare".