TMW - D'Amico: "Con la Juve l'Inter ha pagato l'impegno di Barcellona"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Ilaria D'Amico, conduttrice televisiva e compagna del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, ha parlato nella zona mista del "Festival dello Sport" di Trento. Questo quanto raccolto da TMW: "Lo sfogo di Buffon a Madrid? Gli dissi subito che aveva fatto una cosa sopra le righe. Gigi lo ha capito bene e, insieme al PSG, non ha fatto ricorso. Ha dato sfogo, a caldo, a un momento di frustrazione per una decisione arbitrale che non condivideva, ma sapeva anche che sarebbe stato giusto in qualche modo ricevere per questo una sanzione".

Stiamo vedendo una Serie A più equilibrata quest'anno?

"Sembra di sì, ci sarà battaglia fino alla fine. Anche se devo dire che ci sono stati campionati che ci hanno imbrogliato in passato da questo punto di vista. Non mi fiderei troppo del risultato di San Siro, frutto a mio giudizio anche dell'impegno dell'Inter col Barcellona: 60 minuti a un ritmo che ammazzerebbe anche il migliore dei cavalli da corsa".

