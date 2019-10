TMW - Delneri: "Thiago Motta al Genoa è una scelta ponderata"

© foto di Federico Gaetano

"Il Genoa ha fatto una scelta ponderata, ha avuto tanti approcci con altri allenatori prima di scegliere Thiago Motta, vuol dire che la decisione è stata assolutamente voluta. Anche se Andreazzoli è un ottimo allenatore”. Così si è espresso Luigi Delneri, nella lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com, in merito alle ultime vicende di casa Genoa.

Motta ha fatto discutere per il 2-7-2...

“I numeri non mi piacciono. Ma sabato mi è piaciuto quello che ha fatto facendo giocare i calciatori di qualità indovinando i cambi, è stato coraggioso e ha creato l’ambiente giusto. Poi conosce il contesto. Il Genoa dovrà lottare”.

La Juve ha fatto un passo falso importante contro il Lecce...

“Di solito la Juve di passi falsi non ne fa neanche uno. Il Lecce ha giocato un’ottima partita, la Juventus ha sbagliato qualcosa in fase di finalizzazione. Poi Inter e Napoli la settimana scorsa hanno dimostrato che i passaggi a vuoto potrebbero non essere casuali. Questo è un campionato particolare, c’è lotta da tutte le parti. Non c’è domenica senza sorprese. Mi sembra un campionato avvincente, equilibrato”.