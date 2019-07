Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Non c’è festa che tenga. Non c’è domenica di pausa per il Genoa che è tornato ad allenarsi questa mattina al centro sportivo di Neustift. Dopo l’amichevole vinta 9-0 contro i dilettanti dello Stubai FC, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha messo in agenda una nuova doppia seduta di allenamento, l’undicesima di questa avventura austriaca, dodicesima se si conta anche la sgambata di ieri pomeriggio.

Esercizi sulla forza - In mattinata la squadra si è radunata al centro sportivo e ha svolto esercizi atletici incentrati sulla forza fra palestra, sabbia e campo centrale. In ripresa El Yamiq. Il difensore marocchino ha svolto una seduta differenziata per recuperare dal fastidio muscolare che lo ha colpito in questi giorni.