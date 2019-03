Fonte: dal nostro inviato a Empoli

In attesa del rientro dei Nazionali, con il gruppo che dovrebbe essere al completo giovedì con l'arrivo di Bennacer, l'Empoli si sta allenando questa mattina sul sussidiario del Castellani. Dirige la seduta il secondo Lazzini, coadiutiuvato da Muzzi e Aliboni, tutti disponibili tranne il lungodegente Mchedlidze e Diks, vittima di un'infiammazione al ginocchio. Rientrato dalla Nazionale il difensore Rasmussen, ancora impegnati con le rappresentative invece anche Krunic, Veseli, Nikolaou, Traoré e Dragowski. Una tormenta di vento, però, si sta abbattendo in queste ore sulla Toscana ma gli azzurri si stanno comunque allenando in campo dopo il lavoro in palestra. Domani altra seduta di mattina, riprenderà la guida degli allenamenti il tecnico Aurelio Andreazzoli.