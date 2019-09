TMW - Fallimento Palermo, verso il no a Lucchesi consulente

Probabilmente la notizia che abbiamo dato ieri ha fatto rumore. Fabrizio Lucchesi, direttore generale dell’U.S. Città di Palermo sotto la gestione dei Tuttolomondo, con ogni probabilità non sarà il consulente di riferimento dei commissari giudiziali incaricati di seguire la vicenda fallimentare della società. Sarebbe stata una mossa paradossale visto che Lucchesi è stato l’uomo dei Tuttolomondo nel nuovo corso dell’U.S. Città di Palermo poi sportivamente scomparsa. L’idea, che c’era e sembrava inizialmente percorribile, non dovrebbe concretizzarsi. I commissari giudiziali non si avvarranno di Lucchesi, che sembrava interessato a ricoprire il ruolo.