TMW - Genoa, bagno di folla a Masone: si pensa alla Coppa Italia

Masone (GE)

Masone abbraccia il Genoa. Vista i lavori di ristrutturazione al centro sportivo di Pegli, la truppa di Aurelio Andreazzoli svolgerà i prossimi allenamenti nella località dell’entroterra. Entusiasmo nella prima seduta settimanale in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Imolese di domenica prossima con le tribune del “Gino Macciò” prese d’assalto da più di mille sostenitori del Grifone.

Seduta intensa - Tanto lavoro per Criscito e compagni che, dopo un breve riscaldamento hanno svolto esercizi atletici intorno al campo per poi passare ad una partitella a pressione undici contro undici con Schone, quest’ultimo applauditissimo, e Radovanovic jolly.

Schone entusiasma - Nel finale di allenamento sono comparse le porte per la tradizionale partitella finale. Con la pettorina hanno giocato Marchetti in porta, Biraschi, Zapata e Rizzo in difesa. Ghiglione e Jagiello gli esterni con Lerager, Radovanovic e Cassata in mezzo al campo mentre Sanabria e Pinamonti erano le punte. Senza casacca Romero, El Yamiq e Criscito hanno composto il pacchetto a protezione della porta di Jandrei. Romulo, Pandev, Schone, Saponara e Barreca erano i centrocampisti mentre Kouamé e Favilli le punte. Con la casacca viola, ad agire da jolly, Gumus. Da segnalare un gol su calcio di punizione di Schone che ha mandato in estasi il pubblico. Non ha preso parte alla seduta Sturaro che prosegue il suo iter riabilitativo sul campo.