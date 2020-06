tmw Genoa, ripresa a Pegli: unico assente Radovanovic. Super-gol di Criscito nella partitella

Dopo due giorni di riposo il Genoa è tornato ad allenarsi al "Gianluca Signorini". Il conto alla rovescia verso la sfida casalinga contro il Parma sta per esaurirsi e lo sa bene Davide Nicola che sta continuando a tenere la squadra sul pezzo per riprendere la stagione esattamente come l’avevano terminata prima del lockdown. Appuntamento in mattinata a Pegli dunque per la truppa rossoblu che riacceso i motori e ha posizionato il mirino sul match del "Ferraris" in programma il 23 giugno alle ore 21.45.

Radovanovic unico assente - Il tecnico rossoblu ha fatto svolgere ai suoi ragazzi una seduta fra palestra e campo culminata con una partitella a campo ridotto dove Mimmo Criscito ha dimostrato subito di avere il mancino caldissimo. Il difensore del Grifone ha infatti realizzato un gol straordinario di prima intenzione dalla distanza che si è insaccato alle spalle di Mattia Perin. Subito immortalato il momento sui social dal capitano che ha inserito il video della rete su Instagram con il commento ironico: "Buttaci i guanti Perin!". Presente tutto il gruppo a parte Ivan Radovanovic che prosegue in patria l'iter riabilitativo dopo il brutto infortunio. Per domani è prevista un’altra razione di lavoro.