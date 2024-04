Il ct della Serbia: "Conosco la forza di Vlahovic. Chiuderà la stagione a quota 20 gol"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato di Dusan Vlahovic: "Ho sentito Dusan prima di Cagliari e il giorno dopo ha segnato un bellissimo gol su punizione. Lo scorso anno ero a Torino per il derby e la Juve ha vinto 1-0 con un suo gol. Speriamo di portargli bene contro il Milan e soprattutto all’Europeo. Mancano 50 giorni al nostro debutto ad Euro 2024 contro l’Inghilterra di Bellingham e sto girando molto per seguire e parlare con i giocatori. Tanti per fortuna sono in Italia, un paese in cui sono stato bene e torno sempre volentieri.

10 reti di Vlahovic da gennaio, sorpreso? No, perché conosco la forza di Dusan. Al di là dei gol, sempre fondamentali per un bomber, mi piace come sta giocando. Lavora tanto per la squadra ed è più sereno, anche quando sbaglia. Il segreto del Dusan 2024? La condizione fisica. Lo scorso anno, penso anche al Mondiale, stava male: io l’ho portato in Qatar perché lo meritava, ma era un Vlahovic sotto il 50% a livello di condizione.

Ora è in forma, lo vedo bene di gambe e di testa. Ma è al 90% del suo potenziale, ha ancora margini di miglioramento. Mi aspetto un grande Europeo da Dusan. Per noi è già un trionfo esserci: mancavamo da 24 anni e di quella Serbia ero io il capitano....Una previsione per Vlahovic? Chiuderà a 20, magari pure qualcosa in più. Sono tanti. Soprattutto in Italia, dove per gli attaccanti è più dura segnare anche rispetto all’Inghilterra".