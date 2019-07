TMW - Genoa, sorrisi e allegria in campo: domani la prima amichevole

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Tanti sorrisi e volti distesi sul campo, applausi fuori. Sono l’allegria e la spensieratezza i temi della seduta pomeridiana del Genoa in quel di Neustift disputata davanti a circa duecento tifosi. Mister Andreazzoli fatto svolgere ai suoi ragazzi una serie di esercizi a coppie mirati a migliorare la tecnica individuale. Tante le attività fra cui il passaggio di precisione, il dribbling di ostacoli palleggiando calciando poi al volo in porta, la conclusione in porta direttamente da calcio d’angolo, il tiro da fuori area cercando di colpire la traversa, il gol all’interno di porticine cercando di scavalcare delle sagome sistemate a mo’ di barriera e il passaggio facendo fermare il pallone in una determinata area. Questi particolari giochi sono stati vinti dalla coppa Biraschi-Criscito.

Partitelle e possesso palla - La seconda parte dell’allenamento è stata invece incentrato sul possesso palla. Il mister rossoblu ha diviso il gruppo in due squadre e ha fatto svolgere una serie di partitelle a campo ridotto finalizzata non al tiro in porta ma passaggio morbido al portiere con relativa parata. Con la casacchina gialla il mister ha schierato un 3-5-2. Davanti a Jandrei una linea a tre con Biraschi, Rovella e Criscito. Sugli esterni Ghiglione e Jaroszynski con Jagiello, Pandev e Hiljemark in mezzo. In attacco invece il tandem Sanabria e Kouamé. Senza la pettorina c’erano Marchetti con Romero, Zukanovic e Rizzo in difesa. Radovanovic e Lerager centrali e Romulo e Barreca sulle fasce. In attacco Pinamonti, Favilli e Gumus.

Domani amichevole e festa - Domani è prevista la prima amichevole stagionale contro i dilettanti della Val Stubai con calcio d’inizio alle ore 17. Alle 21 invece è prevista la passerella della squadra nella piazza centrale di Neustift.