Ultime su Federico Chiesa, attaccante dell'Italia che ieri pomeriggio ha lasciato anzitempo l'allenamento poiché ha accusato un leggero sovraccarico muscolare. Nella seduta in corso il calciatore della Fiorentina non è in campo ma solo in palestra, resta dunque da chiarire la sua presenza o meno per la sfida di sabato contro la Finlandia a Udine. In alternativa, si proverà a recuperarlo per il match contro il Liechtenstein previsto per martedì.